Новым главным тренером московского футбольного клуба «Локомотив» может стать бывший наставник сербского «Партизана» Марко Николич.
«Локомотив» подпишет контракт со специалистом летом, после окончания сезона-2019/20, сообщает Nemzeti Sport.
Нынешний главный тренер московской команды Юрий Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Ранее 72-летний специалист тренировал клуб с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010 год.
На данный момент «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Николич также тренировал «Рад», «Фехервар», «Войводину» и «Олимпию». В сезоне-2016/17 он вместе с «Партизаном» выиграл чемпионат и Кубок Сербии.
Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сообщения о том, что с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым не будет продлён контракт по окончании сезона, писал NEWS.ru.
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