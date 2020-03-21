https://static.news.ru/photo/30a52f26-6b5a-11ea-bae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Новым главным тренером московского футбольного клуба «Локомотив» может стать бывший наставник сербского «Партизана» Марко Николич.

«Локомотив» подпишет контракт со специалистом летом, после окончания сезона-2019/20, сообщает Nemzeti Sport.

Нынешний главный тренер московской команды Юрий Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. Ранее 72-летний специалист тренировал клуб с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010 год.

На данный момент «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Николич также тренировал «Рад», «Фехервар», «Войводину» и «Олимпию». В сезоне-2016/17 он вместе с «Партизаном» выиграл чемпионат и Кубок Сербии.

Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сообщения о том, что с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым не будет продлён контракт по окончании сезона, писал NEWS.ru.