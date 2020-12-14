СМИ назвали имя преемника Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

https://static.news.ru/photo/b51e3418-3e14-11eb-a830-fa163e074e61_660.jpg Василий Березуцкий Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Представитель тренерского штаба ЦСКА, бывший защитник команды Василий Березуцкий будет исполнять обязанности главного тренера «красно-синих» до конца текущего сезона. Он сменит на этом посту белоруса Виктора Гончаренко.

Ранее СМИ сообщали, что Гончаренко будет отправлен в отставку в случае потери армейцами очков в матче 19 тура РПЛ против «Ростова». Однако, как утверждает портал Metaratings.ru, уход тренера уже неизбежен.

В ближайшее время белорусский специалист покинет занимаемую должность, соответствующее принципиальное решение уже принято руководством ЦСКА, — заявляет источник.

О назначении Березуцкого также сообщалось ранее. Отмечается, что боссы клуба не рассматривают других кандидатов на данный момент и будут искать нового главного тренера, который приступит к работе уже в следующем сезоне.

Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016 году, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. Под руководством белоруса армейцы выиграли лишь один трофей — Суперкубок России. Последние матчи «красно-синих» были неудачными: четыре подряд игры РПЛ москвичи не могут одержать победы, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

Кроме того, ЦСКА, как и другие российские клубы, провалился в еврокубках. Армейцы заняли последнее место на групповом этапе Лиги Европы с тремя поражениями и с тремя ничейными исходами.

Как ранее сообщал NEWS.ru, на пресс-конференции после матча с «Уралом» (2:2) Гончаренко остро отреагировал на вопрос о возможной отставке. Он подчеркнул, что такие вещи не обсуждаются публично.