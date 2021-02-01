СМИ: Месси трижды нарушил один из пунктов контракта с «Барселоной»

https://static.news.ru/photo/5f6a424e-649a-11eb-a34c-96000091f725_660.jpg Фото: D.Nakashima/AFLO/Global Look Press

33-летний нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси трижды нарушил пункт контракта, который запрещает критиковать сотрудников и руководство футбольного клуба.

Игрок обязуется не использовать социальные сети во время, когда он находится в рамках дисциплины клуба, и особенно, но не ограничиваясь этим, во время матчей, тренировок и сборов, — гласит седьмой пункт контракта, который опубликовала газета El Mundo на своём сайте.

Футболисту запрещается распространять информацию через социальные сети, которая может подорвать публичный имидж других футболистов или персонала, менеджеров и сотрудников клуба, также говорится в документе.

Месси подверг критике руководство клуба за уход 34-летнего футболиста Луиса Суареса, который теперь выступает за «Атлетико Мадрид», а также за снижение зарплат. Звезда «Барселоны» был публично недоволен действиями бывшего спортивного директора клуба Эрика Абидаля.

По данным журналистов, общая стоимость контракта 33-летнего аргентинца составляет более €555 млн. В год спортсмен получает €138,8 млн, что является фиксированным доходов в качестве зарплаты и премий, без вычета налогов. Руководство «Барселоны» намерено подать на газету в суд, писал NEWS.ru.