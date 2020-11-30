СМИ: Крыховяк не сыграет за «Локомотив» в матче с «Ред Булл Зальцбург»

https://static.news.ru/photo/a416aa84-3323-11eb-99f2-fa163e074e61_660.jpg Гжегож Крыховяк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом и не сможет принять участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где соперником «железнодорожников» будет «Ред Булл Зальцбург».

Осведомлённый источник сообщил порталу Championat.com, что к игре в ЛЧ готовятся 22 футболиста «Локомотива». Заболевших, кроме Крыховяка, в команде нет, по словам собеседника портала.

Ранее СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Даниила Куликова. В «Локомотиве» эту информацию комментировать не стали.

Встреча «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург» пройдёт на «РЖД Арене» в Москве. Игра начнётся в 20:55 мск 1 декабря.

Как передавал NEWS.ru, в матче 16-го тура чемпионата России железнодорожники сыграли вничью с «Ахматом» (Грозный), обе команды не смогли забить. Капитан «Локомотива» защитник Ведран Чорлука и вице-капитан команды вратарь Маринато Гильерме пропустили игру из-за дисквалификации.