СМИ: футбол в Англии не встанет на паузу из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d5af59dc-4aa3-11eb-9f4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: england/instagram.com

Рост заболеваемости коронавирусом в мире и, в частности, в Великобритании не повлияет на проведение матчей Английской премьер-лиги. По крайней мере, как сообщает Sky Sports, руководство чемпионата не рассматривало такую возможность.

Во вторник 29 декабря стало известно, что зафиксированы рекордные 18 случаев заражения среди футболистов и сотрудников клубов АПЛ в течение одной недели. Ряд СМИ сообщил о возможном перерыве в чемпионате.

Призывают к этому и тренеры. Так, наставник «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс утверждает, что сезон надо приостановить, чтобы сократить количество случаев заболевания в командах. Он напоминает, что Великобритания столкнулась с угрозой мутировавшего коронавируса.

Когда я слышу из новостей, что новый вариант вируса передаётся быстрее, чем первоначальный, то понимаю: есть только одно правильное решение, чтобы оборвать эту цепочку, — заявил Эллардайс.

Пока этот вопрос остаётся открытым. Не исключено, что в ближайшее время он вновь будет поднят. Тем более, что накануне в Великобритании зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом — он составил 53 135 человек.

Впрочем, другое издание, как писал NEWS.ru, всё же сообщало, что руководство АПЛ допускает приостановку чемпионата. По данным Daily Mail, возможна двухнедельная пауза и перенос матчей третьего раунда Кубка Англии, запланированных на начало января.