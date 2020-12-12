СМИ: ФК «Спартак» попросит о минуте молчания в память о Гафте

https://static.news.ru/photo/1e1d1044-3c6a-11eb-aecb-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Футбольный клуб «Спартак» обратится к руководству Российской премьер-лиги с просьбой провести минуту молчания перед игрой команды с ФК «Сочи» в память об актёре Валентине Гафте, скончавшемся 12 декабря.

«Спартак» собирается обратиться в РПЛ с просьбой организовать минуту молчания в память о Гафте перед матчем с «Сочи», — рассказал ТАСС источник, близкий к футбольному клубу.

Стоит отметить, что Гафт являлся болельщиком «красно-белых».

Матч чемпионата России по футболу между «Спартаком» и «Сочи» состоится на стадионе «Фишт» 12 декабря в 16:30 по московскому времени. «Спартак» с 35 очками занимает в турнирной таблице второе место, «Сочи» с 27 очками — на седьмой строчке.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 декабря скончался актёр театра и кино Валентин Гафт. Похороны актёра театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта состоятся 15 декабря. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

При жизни Гафт был преданным болельщиком московского «Спартака».