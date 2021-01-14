СМИ: Дзюба пропустит сбор «Зенита» из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/c0dcfd70-569c-11eb-af05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба не вылетит 15 января на первый зимний сбор петербургского футбольного клуба в Дубай.

Как стало известно телеканалу «Матч ТВ», причиной того, что форвард пропустит сбор, стал положительный тест на COVID-19. 14 января тестирование перед отлётом прошли все игроки и тренеры команды. По прибытии в Дубай спортсменов ожидает полное медицинское освидетельствование.

Сбор в ОАЭ пройдёт с 15 по 27 января. «Зенит» в этот период проведёт несколько товарищеских матчей. 21 января команда Сергея Семака сыграет с «Ригой», 24 января — с «Пахтакором», 27 января — с «Уралом».

Как передавал NEWS.ru, Дзюба занял 14-е место в списке бомбардиров европейских чемпионатов в 2020 году. Россиянин в 39 играх забил 23 гола. Нападающий «Зенита» при этом обошёл таких именитых конкурентов, как Неймар (ПСЖ) и Златан Ибрагимович, забивших по 22 мяча.

Лучшим бомбардиром стал форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски (47 голов в 44 матчах). Второе место у Криштиану Роналду из «Ювентуса» (44 мяча в 45 играх). Третье занял Ромелу Лукаку, который выступает за миланский «Интер» (40 голов в 52 матчах).