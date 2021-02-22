СМИ: более 6,5 тысячи мигрантов погибли в ходе подготовки к ЧМ в Катаре

https://static.news.ru/photo/55214d62-75e5-11eb-a6cc-96000091f725_660.jpg Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Более 6,5 тысячи трудовых мигрантов, работавших на строительстве стадионов, отелей и других объектов в ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре, погибли в результате несчастных случаев.

Такие данные приводит The Guardian. Газета основывается на информации, полученной от сотрудников посольств в Катаре. Утверждается, что больше всего погибших среди граждан Индии — 2,7 тысячи человек. 1,6 тысячи рабочих были из Непала, около тысячи — из Бангладеш, более 800 — из Пакистана, более 550 — из Шри-Ланки.

Британское издание признаёт, что данных о том, что все погибшие работали именно на связанных с будущим ЧМ стройках, нет. При этом отмечается, что подавляющее большинство мигрантов в последние 10 лет приезжали в Катар именно для работы на этих объектах.

Масштабное строительство в Катаре началось сразу после того, как в 2010 году стране дали право провести ЧМ-2022. Всего на стройках задействовали до 2 млн рабочих из других стран. Правозащитники неоднократно сообщали о нарушении прав человека при проведении строительных работ: так, организация Amnesty International в 2015 году опубликовала сведения о 441 погибшем рабочем и о плохих условиях труда.

Власти Катара большинство смертей на стройках определяли как естественные, однако зачастую умершим даже не проводили вскрытие. Британская газета приводит в пример случаи гибели от удара током и при падении с высоты. Отмечается, что погибших может быть даже больше 6,5 тысячи. На стройках работают мигранты и из других стран, кроме вышеназванных, например граждане Кении и Филиппин, однако о них нет никаких данных.

В мае 2020 года президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани договорились о сотрудничестве двух стран в подготовке к ЧМ-2022, писал NEWS.ru.