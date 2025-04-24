Смерть физиотерапевта повлияла на график матчей чемпионата Италии Матч между «Аталантой» и «Лечче» в Италии перенесли из-за смерти физиотерапевта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Матч 34-го тура чемпионата Италии (Серия А) перенесли из-за смерти физиотерапевта «Лечче» Грациано Фиориты, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Команда должна была сыграть с «Аталантой».

Клуб глубоко потрясен случившимся. Физиотерапевт, проработавший в «Лечче» более 20 лет, находился вместе с командой в тренировочном лагере в Коккальо, — указано в сообщении.

Представители клуба добавили, что вся команда незамедлительно вернулась в Лечче. Встреча в Бергамо перенесена с 25 на 27 апреля.

На данный момент «Лечче» находится на 17-м месте турнирной таблицы. Команда набрала 26 очков за 33 игры. «Аталанта» поднялась на третью строчку, имея в арсенале 64 очка за аналогичное количество проведенных матчей.

Ранее на 17-й минуте игры между футбольными клубам «Фиорентина» и «Интер» чемпионата Италии внезапно потерял сознание 22-летний полузащитник Эдоардо Бове. Он наклонился, чтобы завязать шнурки, и резко упал на газон. Скорая забрала спортсмена через четыре минуты после вызова. Затем футболисты «со слезами на глазах» отправились в раздевалки. Оказалось, что спортсмен перенес эпилептический припадок, сопровождавшийся остановкой сердца.