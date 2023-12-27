Слуцкий ушел от Дзюбы и едет в Китай: кого он будет тренировать

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Один из самых титулованных российских футбольных тренеров Леонид Слуцкий нашел работу за границей. Специалист подписал контракт с китайским «Шанхай Шэньхуа», который начнет действовать с 1 января. NEWS.ru — подробнее о новой команде Слуцкого, его успехах в России и за рубежом, а также о том, чем тренер занимался в последнее время.

Что известно об условиях контракта

О подписании соглашения с 52-летним российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» объявил на официальном сайте. В новой команде тепло поприветствовали Слуцкого.

«Мы надеемся, что он как можно скорее познакомится с командой и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль. С нетерпением ждем, что еще больше молодых игроков с его помощью достигнут прогресса и вместе добьются еще лучших результатов для „Шанхай Шэньхуа“ в новом сезоне», — говорится в заявлении клуба.

Накануне команда объявила об уходе главного тренера Ву Цзиньгуя. В Китае чемпионат страны 2023 года завершился 4 ноября, «Шанхай Шэньхуа» финишировал пятым.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий

Сколько российских тренеров было у «Шанхай Шэньхуа»

С 2004 по 2005 год главным тренером команды был Валерий Непомнящий. Кроме того, за клуб в разное время выступали российские игроки Валерий Клейменов и Владимир Нахратов.

В 1995 году «Шанхай Шэньхуа» стал чемпионом Китая, серебряные медали завоевывал семь раз. В разное время за команду выступали Николя Анелька, Карлос Тевес, Фредди Гуарин, Дидье Дрогба. Сейчас в составе клуба нет известных игроков, почти весь состав — китайцы, кроме нескольких легионеров из Европы и США, а портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов клуба в €10,3 млн. Похожие показатели у команд — лидеров российской ФНЛ.

«Мастерство не пропьешь. Он очень грамотный тренер, очень профессиональный. С его огромными футбольными заслугами Слуцкий везде может работать очень перспективно. Единственное — он должен знать, что едет в такую страну, где себя надо держать в руках на уровне дипломатии. Там выступления, которые у Слуцкого бывают в жизни, категорически запрещены. Я имею в виду грубость, скандалы с руководством или футболистами. Слава богу, что он нашел работу», — сказал NEWS.ru ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили.

Чем занимался Слуцкий в последнее время

Последним местом работы тренера был казанский «Рубин», который он возглавлял с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года. В дебютном сезоне Слуцкий вместе с командой финишировал на четвертом месте, однако затем их результаты ухудшились. Весной 2022-го казанцы вылетели из Российской премьер-лиги, но специалист сохранил свой пост. В отставку он был отправлен после 18-го тура ФНЛ, на тот момент команда находилась на четвертом месте в турнирной таблице.

После ухода из «Рубина» Слуцкий увеличил медиаактивность и начал участвовать во всевозможных шоу и в качестве ведущего, и в качестве приглашенного гостя. Самым скандальным стал проект, в котором тренер вместе с форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой приглашал гостей и брал у них интервью, активно используя ненормативную лексику.

14 сентября этого года комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тысяч рублей и отстранил его от футбольной деятельности на год условно. Причиной стало высказывание тренера в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube. Специалист в конфликте журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина с Дзюбой встал на сторону последнего и назвал репортера «19-летним дебилом».

«Нельзя так называть других людей, тем более в рамках публичного шоу. При этом, несмотря на мою критику, с симпатией и уважением отношусь к Леониду Викторовичу. Но здесь он глубоко неправ. Все публичные люди должны понимать, что живут под колпаком», — отмечал в интервью RT журналист Дмитрий Губерниев.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий

Каких успехов добился Слуцкий в России

Футбольная карьера Слуцкого закончилась в юношестве из-за травмы, а в возрасте 22 лет он начал работать детским тренером в Волгограде. Спустя пять лет специалист возглавил городскую профессиональную команду «Олимпия», а в 2002-м стал тренером дубля «Уралана», выступавшего в элитном российском дивизионе. После вылета команды в первый дивизион Слуцкий ее возглавил.

В 2005 году Слуцкий дебютировал в РПЛ, возглавив ФК «Москва». В сезоне-2007 москвичи дошли до финала Кубка России и заняли наивысшее в своей истории четвертое место в первенстве страны, однако руководство команды приняло решение разорвать с ним контракт. Новый сезон Слуцкий начал в «Крыльях Советов», где проработал два года.

Команда под его руководством в первом сезоне заняла шестое место, квалифицировалась в еврокубки. В начале сезона-2009 «Крылья» лидировали в чемпионате, но в квалификации Лиги Европы проиграли ирландскому «Сент-Патриксу». Вскоре после этого специалист написал заявление по собственному желанию.

В 2009-м Слуцкий подписал контракт с московским ЦСКА и впоследствии стал одним из самых успешных тренеров в истории команды. С «армейцами» специалист выиграл три чемпионата России, два Кубка и два Суперкубка страны. В 2010 году москвичи дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов. Ни до, ни после ЦСКА не добивался такого результата.

В 2015 году Слуцкий, оставаясь тренером армейцев, возглавил сборную России и смог вывести ее в финальную стадию чемпионата Европы — 2016. Там команда провалилась, набрав одно очко в трех матчах и не сумев выйти из группы. После турнира специалист покинул национальную команду, а спустя несколько месяцев ушел и из ЦСКА.

Кого Слуцкий тренировал за рубежом

Зимой 2017 года Слуцкий при поддержке владевшего на тот момент «Челси» Романа Абрамовича переехал в Лондон и активно занялся изучением английского языка. В июне того же года специалиста назначили главным тренером «Халл Сити», выступавшего во втором по значимости английском дивизионе — Чемпионшипе. Перед российским тренером стояла задача вернуть команду в премьер-лигу, однако Слуцкого уволили после 20 туров в дебютном сезоне. На тот момент команда находилась на 20-м месте в чемпионате и одержала всего четыре победы.

Весной 2018 года Слуцкий снова нашел работу в Европе. Тренер возглавил голландский «Витесс» и в дебютном сезоне финишировал на высоком для команды пятом месте в чемпионате страны, пропустив вперед только «Аякс», «Фейеноорд», ПСВ и АЗ. В ноябре 2019-го Слуцкий подал в отставку после того, как его команда потерпела пять поражений подряд в чемпионате.

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