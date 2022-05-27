Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире подкаста Василия Уткина рассказал, что у него была возможность покинуть клуб, когда уезжали легионеры, но он отказался. На это решение очень эмоционально отреагировал его агент. Он назвал Слуцкого «придурком».
Он орал мне в трубку: ты идиот, дебил и придурок, как вообще можно? — рассказал Слуцкий.
51-летний специалист признался, что это агент нашёл для него очень серьёзный вариант.
«Рубин» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/22. В следующем году команда будет играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Рубина» Павел Черепанов раскритиковал поведение главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого, под руководством которого команда вылетела из Российской-премьер лиги (РПЛ). Черепанов назвал недопустим поведение наставника казанцев, который пришел на пресс-конференцию, но не ответил ни на один вопрос журналистов.