Слуцкий рассказал о жёсткой реакции его агента на отказ покидать Россию Тренер «Рубина» Слуцкий отказался покидать Россию, когда уезжали легионеры

Леонид Слуцкий / Фото Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эфире подкаста Василия Уткина рассказал, что у него была возможность покинуть клуб, когда уезжали легионеры, но он отказался. На это решение очень эмоционально отреагировал его агент. Он назвал Слуцкого «придурком».

Он орал мне в трубку: ты идиот, дебил и придурок, как вообще можно? — рассказал Слуцкий.

51-летний специалист признался, что это агент нашёл для него очень серьёзный вариант.

«Рубин» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2021/22. В следующем году команда будет играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Рубина» Павел Черепанов раскритиковал поведение главного тренера казанского клуба Леонида Слуцкого, под руководством которого команда вылетела из Российской-премьер лиги (РПЛ). Черепанов назвал недопустим поведение наставника казанцев, который пришел на пресс-конференцию, но не ответил ни на один вопрос журналистов.