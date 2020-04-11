Слуцкий рассказал, что его «безумно бесит» в «Рубине»

https://static.news.ru/photo/6dee4a32-7bd8-11ea-b73b-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: rubin-kazan.ru

Слово «брат» нельзя произносить в футбольном клубе «Рубин». За него могут оштрафовать, заявил главный тренер команды Леонид Слуцкий. Однако сумму взысканий называть не стал.

Правда ли я штрафую в «Рубине» игроков за слово «брат»? Да, я им объявил об этом. Какое-то универсальное слово, все братья. Брат, брат, брат... Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит, — рассказал специалист в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Накануне из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19) руководство московского футбольного клуба «Локомотив» договорилось с игроками о снижении заработной платы. До этого об урезании окладов также договорились московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов», а также «Уфа». Футбольный клуб «Тамбов» принял решение сократить доходы руководства команды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты и тренерский штаб «Зенита» приняли общекомандное решение не покидать Санкт-Петербург во время пандемии коронавируса. По данным пресс-службы клуба, команда здраво оценивает ситуацию и с пониманием относится к рекомендациям медиков.