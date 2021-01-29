Слуцкий приветствовал Мусаева словами «у нас лавки неплохие»

https://static.news.ru/photo/0e9b6200-630d-11eb-8430-fa163e074e61_660.jpg Леон Мусаев Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» выложил в социальной сети шуточный ролик видеозвонка главного тренера Леонида Слуцкого новичку Леону Мусаеву.

Так, на этой неделе состоялся переход Мусаева из «Зенита» в «Рубин».

Ты так редко появляешься на футбольном поле, что я даже не знаю, как ты выглядишь. Мне дали твой номер телефона, я тебя вижу. Но как ты можешь доказать, что я разговариваю именно с тобой? — отметил Слуцкий.

На это Мусаев заявил, что может жёстко отобрать мяч. Футболист поблагодарил наставника за приглашение в команду. В ходе беседы Слуцкий также заметил, что Мусаев «отполировал лавку „Зенита“» и знает «каждый сучок». Наставник заверил, что в «Рубине» тоже есть неплохие лавки.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-главный тренер московского ФК «Спартак» Олег Романцев оценил переход российского форварда Александра Кокорина в итальянский клуб «Фиорентина». По его словам, несмотря на положительное отношение к спортсмену, нападающий «так и проходил в подающих надежды талантах».

Он отметил, что в столичной команде Кокорин не раскрылся из-за ряда причин. Одна из них — травма, с которой ему пришлось начинать выступать за «Спартак».