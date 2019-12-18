https://static.news.ru/photo/8d1cc578-226e-11ea-9a2d-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Казанский футбольный клуб «Рубин» назначил на должность главного тренера команды российского специалиста Леонида Слуцкого.

Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба клуба. В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, которые ранее работали в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым.

Ранее «Рубин» расторг контракт с наставником команды Романом Шароновым и его тренерским штабом.

Предыдущим местом работы Слуцкого был голландский «Виттес». Специалист возглавил клуб летом 2018 года. Он заявил о своём уходе из «Витесса» после поражения от «Херенвена» со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов, писал NEWS.ru.