Слуцкий оценил перспективы Головина в европейском футболе

https://static.news.ru/photo/c1534ef6-6a30-11eb-9461-96000091f725_660.jpg Александр Головин Фото: vk.com/alexgolovin17

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что его не удивили три мяча, забитые российским полузащитником «Монако» Александром Головиным в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима».

В беседе с Championat.com специалист отметил, что его приводило в недоумение отсутствие Головина в стартовом составе «Монако».

Вечером поговорили с Головиным. Надеюсь, после хет-трика забронирует себе место на одну игру в старте. <...> Конечно, у него была повышенная мотивация во вчерашней игре, чтобы застолбить и вернуть место в стартовом составе. Третий гол, понятно, в какой-то степени случайный. Была подача на дальнюю штангу, все пролетают, а мяч залетает. Мне больше всего понравился первый гол, — рассказал Слуцкий.

Тренер «Рубина» также оценил карьерные перспективы своего бывшего подопечного (Головин играл в ЦСКА, когда «армейцев» тренировал Слуцкий). По мнению тренера, «Монако» является «большим» клубом и из него нет смысла переходить в команду аналогичного уровня. Следующим местом работы Головина может оказаться один из самых статусных клубов Европы, намекнул тренер.

Это должен быть один из 12 топ-клубов мира, либо же [Головину следует] продолжать играть в «Монако». Тем более если они попадут в Лигу чемпионов, — заявил Слуцкий.

«Монако» выиграл у «Нима» со счётом 4:3, российский полузащитник к трём голам добавил результативную передачу. После 24 туров «Монако» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков. Монегаски всего на шесть баллов отстают от лидирующего «Лилля». При этом хет-трик Головина позволил «Монако» одержать седьмую победу подряд.

Как передавал NEWS.ru, французские журналисты включили Головина в символическую сборную 24-го тура Лиги 1.