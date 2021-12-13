Слуцкий объяснил отказ Карпина вызывать в сборную России Дзюбу

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил отказ нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина от нападающего Артёма Дзюбы возможным несоответствием футболиста игровой модели сборной. Своими мыслями он поделился в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.

Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, то он делает всё правильно. Если Артём как модель может использоваться в каких-то схемах, то тут мы уже не можем говорить, правильно или неправильно. Это просто факт, — сказал Слуцкий.

Также специалист отметил, что на Дзюбу необходимо рассчитывать. В противном случае его присутствие в команде может обернуться неприятными последствиями.

Если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать, — добавил бывший главный тренер.

Артём Дзюба не играет за сборную России с того момента, как команду возглавил Валерий Карпин (23 июля 2021 года). Наставник сборной вызвал форварда на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022, но футболист отказался приехать в сборную, сославшись на плохую физическую кондицию.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов предположил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба был бы полезен национальной команде в матче с Хорватией в рамках заключительного тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Специалист заявил, что основания говорить подобное дают лидерские качества и форма, которую нападающий демонстрировал в ноябре.