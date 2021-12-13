Слуцкий объяснил отказ Карпина вызывать в сборную России Дзюбу
Тренер Слуцкий заявил, что Карпин мог не вызвать в сборную Дзюбу из-за игровой модели
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
12:54, 13 декабря 2021
Леонид СлуцкийФото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил отказ нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина от нападающего Артёма Дзюбы возможным несоответствием футболиста игровой модели сборной. Своими мыслями он поделился в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.
Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, то он делает всё правильно. Если Артём как модель может использоваться в каких-то схемах, то тут мы уже не можем говорить, правильно или неправильно. Это просто факт, — сказал Слуцкий.
Также специалист отметил, что на Дзюбу необходимо рассчитывать. В противном случае его присутствие в команде может обернуться неприятными последствиями.
Если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать, — добавил бывший главный тренер.
Артём Дзюба не играет за сборную России с того момента, как команду возглавил Валерий Карпин (23 июля 2021 года). Наставник сборной вызвал форварда на октябрьские матчи отбора к ЧМ-2022, но футболист отказался приехать в сборную, сославшись на плохую физическую кондицию.
Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов предположил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба был бы полезен национальной команде в матче с Хорватией в рамках заключительного тура квалификации чемпионата мира 2022 года. Специалист заявил, что основания говорить подобное дают лидерские качества и форма, которую нападающий демонстрировал в ноябре.