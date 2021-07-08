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Футбол

Слуцкий не увидел фола на Стерлинге в момент пенальти в ворота Дании

12:35, 08 июля 2021
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий считает назначенный пенальти в ворота сборной Дании на 103-й минуте дополнительного времени полуфинального мачта чемпионата Европы — 2020 спорным. Фола на Рахиме Стерлинге не было, заявил специалист во время комментирования игры на Первом канале.

По мне, спорный момент. Надо смотреть на правую ногу Мехле. Он её поставил до того, как Стерлинг уже упал, и не было касания. Моё мнение, что не было нарушения правил. Стерлинг уже падал и до контакта с Йенсеном. Вопрос только в том, было ли касание Мехле, — сказал Слуцкий.

Основное время матча между Англией и Данией завершилось ничьей — 1:1. В конце первого дополнительного времени Рахим Стерлинг вошёл в штрафную соперника и упал в ходе столкновения с Йоакимом Мехле. Этот момент вызвал большие разногласия. Арбитр матча воспользовался системой VAR, чтобы определить дальнейшие действия. Несмотря на неочевидность нарушения, судья назначил одиннадцатиметровый удар.

Нападающий Гарри Кейн не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании и поставил точку в игре, забив победный гол — 2:1.

Финал турнира состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Первым финалистом стали итальянцы. Сборная Италии обыграла команду Испании в полуфинале чемпионата Европы по футболу в серии пенальти со счётом 4:2 (1:1 в основное время).

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