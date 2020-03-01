https://static.news.ru/photo/4243c268-5bbc-11ea-ae98-fa163e074e61_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

Казанский футбольный клуб «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в выездном матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде, где тамбовская команда проводит домашние матчи во второй части сезона, и завершилась со счётом 0:0.

Для «Рубина» этот матч был первой официальной игрой по руководством Леонида Слуцкого.

На данный момент «Тамбов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 22 очка. Казанский клуб расположился на 13-й строчке, набрав 20 очков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0. В других матчах 20-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1). Также петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» не смогли забить друг другу мячи в матче РПЛ (0:0), а «Ростов» на домашнем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).