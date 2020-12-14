Слово не воробей: кто победит в войне «Спартака и «Сочи»

Конфликт футбольных клубов «Сочи» и «Спартак» продолжает развиваться. Подключились все: Борис Ротенберг, пресс-служба «красно-белых», даже Вадим Евсеев, который, казалось, не имеет отношения ни к одной из команд. Что произошло и какой вывод из ситуации необходимо сделать — в материале NEWS.ru.

Что произошло?

12 декабря «Спартак» на выезде проиграл «Сочи» с минимальным счётом 0:1. Но не спорные моменты будоражили общественность все выходные и в начале недели, даже уже привычная жёлтая карточка главному тренеру «Cпартака» Доменико Тедеско не вызывает вопросов. Удивительное случилось в перерыве матча в подтрибунном помещении.

Версия пострадавших («Спартака» и Тедеско, в частности).

В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать, — сказал немецкий тренер на послематчевой пресс-конференции.

А после матча и вовсе произошла потасовка.

В конце игры футболист «Сочи» (Жоаозиньо. — NEWS.ru) ударил Андреаса Хинкеля (помощник главного тренера. — NEWS.ru), — произнёс Тедеско на флэш-интервью.

Версия обвинителей: тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал, что конкретно сказал Тедеско.

Это наша земля и наш Колизей, хоть вы и «Спартак». После этого Тедеско назвал меня расистом. Фразу «поезжайте домой» я не говорил. Диалог слышал резервный судья, — цитирует Бородина Sport24.

Жоаозиньо же, которого Тедеско обвиняет в драке, всё отрицает.

Как возможно ударить тренера, если потом он подошёл ко мне общаться? Ничего такого не было, — приводит слова игрока «Чемпионат».

Более того, после матча произошёл конфликт между немецким тренером и голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым. На видео, которое появилось в Сети, видно, что вратарь хочет поприветствовать иностранного специалиста, а тот бесится и вслед задаёт вопрос: «Сколько денег»?

Кто прав, а кто виноват?

С одной стороны, мы перманентно боремся с расизмом и неравенством. То кричим, как важны жизни темнокожих, то выступаем в поддержку ЛГБТ-сообществ, то встаём на сторону женщин, которые требуют равенства полов, осуждаем харассмент. И теперь, когда мы столкнулись с проблемой лицом к лицу, как будто не знаем ответа. Или не хотим знать. Проще зарыть лицо в песок и переждать. Но так нельзя.

Дмитрий Бородин даже не стал отрицать оскорбление. Для него это нормально. Фраза «это наша земля» является оскорблением в чистом виде для человека, который приехал работать в Россию. И как любой иностранец он воспринял это на свой счёт. А кто-то бы поступил иначе? Будь вы тренером, услышав подобные слова, подумали бы о футбольном поле или всё-таки о своём месте в чужом государстве? Вот и Тедеско услышал, что его не принимают. Получается, чтобы понравиться всем, он должен вести себя, как надо — сухо, тихо, скромно. В конце концов, ведь об этом говорил Бородин.

Тедеско ведёт себя некрасиво. Он всегда заряженный с начала игры. Не спорю, это придаёт команде импульс, но всему есть мера. Каждое нарушение правил команды соперников воспринимается им в штыки, — уверяет тренер вратарей.

И в этом он ведёт себя некрасиво? То есть лучше отмалчиваться, никак не реагировать, да и бросить свою команду на съедение. Тедеско, за которым, надо признать, очень приятно наблюдать, напоминает родителя — за своих парней он готов на всё. А какой родитель оставит своего ребёнка в беде? Может, тренер «Зенита» Сергей Семак, который при любом удобном случае предъявляет претензии арбитру, или тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, который готов получать красные карточки, но до конца будет отстаивать позицию команды, или некогда наставник «Локомотива» Юрий Сёмин, который по темпераменту остаётся самым похожим на Доменико Тедеско?

Никто из них не станет молчать. И это правильно — это футбол, спорт, эмоции, жизнь. Именно это придаёт дополнительный шарм, именно из-за такого проявления эмоций мы все ждём игры. Не нравится? Рынок спорта велик, можно в шахматы податься, там точно нет места эмоциям.

Доменико Тедеско spartak.com

Или, подождите, молчать должны только иностранные специалисты?

Он не Моуриньо, Тедеско надо это понять. Моуриньо — это другое, — продолжил Бородин.

Интересно, а чем немецкий специалист хуже? Тем, что не тренирует «Тоттенхэм»? Так у нас весь чемпионат — далеко не Английская премьер-лига.

Спустя время, успокоившись, Доменико всё-таки сделал заявление, в котором сказал очень правильные слова — «ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, проявлению вражды на межнациональной и межэтнической почве, насилию». А обвинить Бородина в этом легко можно — «It is our place» чётко указывает на происхождение. Или у нас указывать иностранцам, что они не дома, до сих пор правильно? Если да, то извините. В таком случае, не удалось познать этот мир и широкую русскую душу.

Самое увлекательное заключается в том, что Тедеско точно знал, куда едет, и как никто другой проявляет уважение к российским гражданам. Каждая его пресс-конференция или интервью начинается с приветствия на русском, по приезду в Москву он нанял репетитора, хотя, казалось бы, в «Спартаке» работают прекрасные переводчики, да и персонал английский язык прекрасно знает. Но именно таким образом он демонстрирует своё уважение к людям и стране, где находится на данный момент. И каждый раз он отзывается о России как о прекраснейшей стране с такими же людьми. Но действительно ли с такими же?

Иногда кажется, что мы всё ещё забиты старыми установками, которые нам вбивали поколениями. Мы до сих пор с недоверием относимся к прогрессивным иностранным специалистам. А Тедеско, к слову, именно такой — и за первое место с «народной» командой борется, и в десятку самых перспективных молодых тренеров Европы по версии издания AS вошёл, и не боится демонстрировать неудобные для других эмоции, получать жёлтые и красные карточки, и говорить о дискриминации он тоже не боится.

То есть всё это плохо? Или, может, на самом деле мы просто не готовы принимать таких специалистов? Да и зачем, если мы уже который год стараемся заниматься импортозамещением всего. До футбола это начало добираться в виде лимита на легионеров. А скоро, вероятно, и до специалистов дойдёт.

С другой стороны, может, это какой-то дикий взгляд на произошедшее? Радикальный, так сказать. Ведь, по сути, мы с детства слышали фразы «покажи, кто в доме хозяин», «я тебе устрою Кузькину мать» — зачастую это относилось именно к каким-то соревновательным ситуациям. Так и Бородин ничего страшного не сказал, просто указал, что именно «Сочи» являются хозяевами территории. А фраза «ты не в своей стране» лишь констатирует факт — он же действительно гость.

У нас, вон, до сих пор вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме как россиянина не воспринимают, несмотря на его паспорт гражданина РФ. А тут о документе и речи не идёт. Да и где вообще любят «легионеров»? Как будто в Германии к россиянам со всеми почестями относятся. Или в какой-нибудь условной Польше. Может, и хорошо, что Доменико русский не знает? Не видит надписи на автомобилях на Девятое мая в стиле «на Берлин», «повторим».

Да и вообще ему сейчас не о так называемом расизме думать надо, а понять, почему команда уступила «Сочи», не смогла реализовать стопроцентные моменты, и как выстраивать линию обороны и атаки в последнем матче этого года против «Зенита».

Вот две стороны одной медали. Какую выбирать — решать каждому из нас. В любом случае, расизм — это не то, к чему мы должны стремиться, это необходимо искоренить из нашего мира. Каждый из нас должен понимать, что вылетает из его рта. В конце концов, слово не воробей, вылетит — отвечай.

А, может, собственно, все эти высказывания и нападки на Бородина были для того, чтобы отбросить критику за провальную игру? Именно такого мнения придерживается бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

Знаете, когда я играл против «Спартака», всё то же самое видел, стоя в десятке метров. То, что господин Тедеско красиво говорит на камеру, — это одно. То, что люди видят, — другое. Истерия высосана из пальца. «Сочи» полностью контролировал матч и переиграл «Спартак». Завуалировать поражение истерией... Увести разговор к обвинениям соперника... Хочу сказать в знак уважения к «Сочи»: команда выиграла на поле, а не за его пределами, — написал Евсеев на странице своего Instagram.

Что думают представители клубов?

Владелец футбольного «Сочи» Борис Ротерберг считает, что Тедеско позорит российский футбол.

Такое поведение недопустимо! Может быть, это чистая показуха с его стороны для владельцев «Спартака»? Так хотел себя проявить? Но это позорит весь наш российский футбол! Человек приехал сюда работать. Так будь достоин нашей страны, её общества. А он устраивает какую-то показуху, чтобы заработать себе висты на будущее, — заявил Ротенберг «Спорт-Экспрессу» после матча.

Он также возмутился поведением немецкого специалиста в общении с голкипером после матча.

А ведь Тедеско ещё Джанаеву сказал: «Сколько заплатили?». Что это такое? Что за намеки? Я всю жизнь выступаю за честное судейство, а тут такое обвинение... Какая-то клоунада, ей-богу, — заключил он.

Директор департамента «красно-белых» по связям с общественностью Антон Фетисов объяснил вопрос Тедеско, адресованный Джанаеву.

Тут они (обвинения) действительно имелись в виду, но, как утверждает Доменико, пожав руку Джанаеву, он одновременно с тем жестом сказал голкиперу: «Твой клуб должен выплатить тебе бонус, премию — за игру на ноль и затяжку времени в конце встречи. Как думаешь, сколько денег?». Ни о каких намеках на проплаченность результата речь не шла, — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Кто одержит победу в этой войне — непонятно, но что-то подсказывает, что победителей здесь нет. Неправы все — «Сочи», что указали на так называемую землю, «Спартак», что позволил себе некорректную формулировку в адрес голкипера соперника. Обе стороны выглядят в слабой позиции. И каждая должна вынести урок, как и мы с вами.