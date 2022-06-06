«Слава Уэльсу!»: как мир отреагировал на непопадание Украины на ЧМ-2022 Не все испытывают чувство стыда

Фото: IMAGO/Darren Staples/Global Look Press

Матч Уэльс — Украина состоялся 5 июня 2022 года

Последний участник квалификации ЧМ-2022 от Европейского континента должен был определиться в матче Уэльс — Украина. В итоге в Катар едет команда Гарета Бэйла. Украинцев лишил возможности принять участие в мундиале автогол Андрея Ярмоленко. Рассказываем, как на непопадание украинцев на ЧМ отреагировали в России, Англии, Уэльсе и в других странах.

Судьи не на стороне украинцев?

Ещё до стартового свистка многие эксперты и букмекеры отдавали предпочтение сборной Украины. И в целом поначалу матч развивался полностью под диктовку гостей. Украинцы владели мячом, создавали моменты и даже умудрились забить гол в самом начале. Александр Зинченко быстро разыграл штрафной и собственными усилиями отправил мяч прямо в правый угол ворот. Однако старания полузащитника «Манчестер Сити» не были отмечены. Испанский арбитр Матео Лаос отменил гол украинцев — Зинченко разыграл мяч раньше времени.

После того как сборная Уэльса уже повела в счёте из-за срезки мяча в собственные ворота Андреем Ярмоленко, у украинцев появился шанс вернуться в игру. В одном из игровых эпизодов Джо Аллен заехал по ноге Ярмоленко. Случилось это в штрафной площади. Была вероятность, что в ворота Уэльса будет назначен пенальти. Но после небольшой проверки судья призвал команды продолжать игру — пенальти назначен не был.

В итоге Уэльс сумел удержать небольшое преимущество и отобрался на чемпионат мира впервые с 1958 года. Украина осталась в очередной раз без турнира. В последний раз жёлто-синие участвовали в мундиале в 2006 году, дойдя в Германии до четвертьфинала.

Я/Мы за Украину

Но говоря о матче с Уэльсом, важен даже не сам результат, а повестка вокруг этой игры. Что сейчас происходит на Украине — всем известно. Какое отношение ко всем этим событиям за рубежом — тоже. Так вот, перед матчами квалификации с участием Украины все только и говорили о том, что хотят видеть жёлто-синих на чемпионате мира 2022 года, что это будет самый справедливый исход из всех возможных. Такого мнения придерживались даже соперники украинцев.

Фото: IMAGO/Geraint Nicholas/Global Look Press Матч Уэльс — Украина состоялся 5 июня 2022 года

Так, перед первым матчем квалификации между сборными Украины и Шотландии бывший футболист «клетчатых» Грэм Сунесс выразил надежду на то, что национальная команда Украины выйдет в финальную часть чемпионата мира 2022 года и выиграет его.

Я не хочу, чтобы игроки сборной Шотландии играли этим вечером, — говорил Сунесс перед игрой.

Но одними пожеланиями дело не ограничилось. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал предложение допустить украинцев до турнира в Катаре автоматически, без отбора. Тема с прямым допуском команды до начала отборочных матчей мусолилась активно и у многих вызвала одобрение.

Также стоит отметить, что в России тоже нашлись люди, которые пожелали Украине выхода на ЧМ-2022. Только не автоматически, а по спортивному принципу. Такое мнение, например, выразил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Уэльсу всё равно на Украину

И пока в Шотландии приняли позицию «мы за украинцев», в Уэльсе сложились совсем иные настроения. С самого начала как валлийские игроки, так и местные эксперты отмечали, что намерены побеждать в решающем матче. Главная звезда «драконов» Гарет Бэйл даже отметил, что не собирается извиняться в случае победы. Собственно, пацан сказал — пацан сделал. Никакой грусти, тоски, печали ни Бэйл, ни один из валлийцев не испытал после финального свистка. Наоборот, все только и говорили об испытываемом счастье от исторического достижения. И их в каком-то смысле можно понять — Уэльс не участвовал в чемпионатах мира 64 года.

Это был эмоциональный матч. Временами было неспокойно, но мы сумели справиться. В общем, мы были великолепны, — вот как на победу Уэльса отреагировал главный тренер команды Роб Пейдж.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press Матч Уэльс — Украина состоялся 5 июня 2022 года

Не весь Запад на стороне Украины

Стоит сказать, что подобные настроения поддержали многие за рубежом. В Twitter развернулась настоящая борьба после публикации известного в прошлом британского футболиста Гарри Линекера. Он поздравил Уэльс с выходом на ЧМ, однако добавил, что ему грустно оттого, что это историческое достижение было достигнуто в матче с участием украинцев. Эти слова вызвали у многих негатив.

​— Почему это позор? Уэльс победил. Честно и справедливо. (@JezzaD1973)

— Молодец, Уэльс. Тошнит от разговоров об Украине. (@malky67)

— Держите политику подальше от спорта. (@Thomas14thomas)

— Так почему же Англия не предложила свое место Украине? (@kevt1876)

— Почему это позор? Это просто футбол! Войны идут по всему миру! Чем отличается Украина? (@ronhan)

Украинцы подкалывают россиян

Нетяжело догадаться, какие эмоции от произошедшего испытывают сами украинцы. Они были в шаге от выхода на ЧМ, но оступились в самый последний момент. Ярче всех после поражения ожидаемо высказался полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Он отметил, что гордится своей командой.

Мы не имеем права опускать руки, сдаваться. Наша нация никогда не сдаётся. Надо показать миру, что мы очень сильная нация, — сказал Зинченко.

Естественно, на Украине не могли пройти без упоминания России. Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила подшутить над сборной России после того, как их команда не отобралась на чемпионат мира 2022 года.

Мы проиграли бой, но впереди у нас много матчей. А сколько у тебя матчей, сборная России? — выступила с заявлением УАФ.

В России радуются тому, что не повторился сценарий Евровидения

В России не было какой-то общей позиции относительно поражения сборной Украины. Кто-то обратил внимание на спортивный принцип, кто-то сделал больший акцент на судейские моменты. Но нашлись и те, кто откровенно порадовался поражению Украины.

Одной из первых выступила по теме бывший генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она порадовалась тому, что футбол не превратился в Евровидение. Напомним, на песенном конкурсе победу одержали как раз украинцы.

Фото: IMAGO/Darren Staples/Global Look Press Матч Уэльс — Украина состоялся 5 июня 2022 года

Пользователи Сети также не поскупились на комментарии.

— Слава Уэльсу!!!! (PProducer)

Кто-то решил припомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому его же фразу, озвученную после победы над шотландцами в первом матче квалификации. Тогда он сказал следующее: «Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы».

— Зеленский: проиграли, потому что украинцы. (psycho killer)

Конечно, не обошлось и без издевательских комментариев в адрес автора автогола. По иронии судьбы Андрей Ярмоленко, который забил мяч в свои ворота, родился в Санкт-Петербурге. Эту графу в биографии ему ожидаемо поспешили припомнить.

— Плановая спeцоперация по эвакуации с чемпионата мира завершилась успешно! Глава операции уроженец Санкт-Петербурга Андрей Ярмоленко справился с поставленной задачей. #respect. (Мария Карпенко)

Нашлись и те, кто потребовал жёстко наказать Уэльс за победу. В шутку, конечно же.

— Полнейшее безобразие. Срочно объявить Уэльсу 100 500 пакетов санкций. Главный арбитр должен попасть в «Миротворец» за его судейство в первом тайме. Ярмоленко объявить агентом Кремля. На ЧМ срочно расширить квоты сборных до 33. Зинченко подарочную карту на набор салфеток. Так победим!!! (kushaga2).