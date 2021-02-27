https://static.news.ru/photo/df9518e2-79b0-11eb-8a01-96000091f725_660.jpg Кристиан Гросс Фото: Tim Rehbein/RHR-FOTO/Global Look Press

Немецкий футбольный клуб «Шальке 04» уволил главного тренера Кристиана Гросса, заявили журналисты Sky Sport со ссылкой на источник. В текущем сезоне подобная ситуация третья по счёту.

По предварительным данным, руководство ФК решило расстаться со специалистом после разгромного поражения от «Штутгарта» (1:5) 27 февраля в матче чемпионата ФРГ. До этого «Шальке» возглавляли Давид Вагнер и Мануэль Баум.

Кроме того, передаёт телеканал Sky Sport со ссылкой на собеседника, своих должностей лишились спортивный директор Йохен Шнайдер, координатор команды Саша Ритер и тренер по физической подготовке Вернер Лойтхард. «Шальке» после 23 матчей занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав девять очков. Недавно главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны немецкого «Шальке 04».

Накануне «Локомотив» на домашней арене обыграл ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На шестой минуте с передачи Даниила Куликова забил белорусский нападающий «железнодорожников» Виталий Лисакович. За минуту до конца основного времени первого тайма поляк Гжегож Крыховяк своим голом установил окончательный счёт — 2:0.

Ранее в одной из центральных встреч тура петербургский «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью 2:2, писал NEWS.ru. За ростовчан дважды забил гамбийский легионер Али Соу. За «Зенит» отличился Далер Кузяев, ещё один мяч в свои ворота забил защитник «Ростова» Николай Поярков.