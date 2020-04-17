Скончался заразившийся коронавирусом экс-игрок сборной Англии Норман Хантер

https://static.news.ru/photo/18a7e3c4-8094-11ea-a2ba-fa163e074e61_660.jpg Норман Хантер Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Английский футболист Норман Хантер скончался в возрасте 76 лет после заражения коронавирусной инфекцией.

Бывший спортсмен, выступавший в 1960-х — 1970-х годах за клуб «Лидс Юнайтед», на прошлой неделе был госпитализирован после обнаружения в его организме COVID-19. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер утром 17 апреля, сказано в заявлении на сайте команды.

Rest in peace Norman pic.twitter.com/Fq38EJK6Pn — Leeds United (@LUFC) April 17, 2020

Хантер был известен своим отбором мяча. Футболист был в составе сборной Англии на победном для команды чемпионате мира 1966 года, но медали не получил, так как не выходил на поле. Награда была вручена спортсмену в июне 2009 года.

16 апреля британские власти продлили общенациональный карантин, введённый 23 марта, на три недели, писал NEWS.ru.