Футбол

Скончался заразившийся коронавирусом экс-игрок сборной Англии Норман Хантер

12:59, 17 апреля 2020 19
Норман Хантер Норман Хантер Фото: UPPA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Английский футболист Норман Хантер скончался в возрасте 76 лет после заражения коронавирусной инфекцией.

Бывший спортсмен, выступавший в 1960-х — 1970-х годах за клуб «Лидс Юнайтед», на прошлой неделе был госпитализирован после обнаружения в его организме COVID-19. Несмотря на усилия врачей, мужчина умер утром 17 апреля, сказано в заявлении на сайте команды.

Хантер был известен своим отбором мяча. Футболист был в составе сборной Англии на победном для команды чемпионате мира 1966 года, но медали не получил, так как не выходил на поле. Награда была вручена спортсмену в июне 2009 года.

16 апреля британские власти продлили общенациональный карантин, введённый 23 марта, на три недели, писал NEWS.ru.

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