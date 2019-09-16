https://static.news.ru/photo/c3d1ebdc-d86f-11e9-bcd9-fa163e074e61_660.jpg Руди Гутендорф Фото: imago-images.de/Global Look Press

Вечером в воскресенье, 15 сентября, скончался немецкий футбольный тренер Руди Гутендорф в возрасте 93 лет.

Мы потеряли человека, который отличался большим сердцем и дарил нам позитив каждый день, — передаёт слова семьи Гутендорфа Немецкий футбольный союз (DFB).

Он является рекордсменом по работе с футбольными клубами, проработав с 55 командами из 32 разных стран, включён в Книгу рекордов Гиннесса.

Свою тренерскую деятельность немец начал в 1946 году, проработав с рядом немецких коллективов. Впоследствии он тренировал «Шальке-04», «Штутгарт» и «Гамбург». Возглавлял национальные команды Чили, Австралии, Венесуэлы и Гренады. Был наставником олимпийских сборных Ирана и Китая. Последней командой, которую тренировал немецкий специалист, была сборная Самоа.

Президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес назвал стоимость, которую руководство потратило на новичков, и отметил, насколько он доволен летней трансферной кампанией, писал News.ru.