Скончался итальянский футболист Паоло Росси

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Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов был особенным для России. Впервые в истории сразу три российских клуба прошли в групповой этап главного еврокубкового турнира. Впрочем, на этом все радостные новости и закончились. Российские команды, памятуя успехи прошлогодней кампании, решили не сбавлять обороты и выступить в этом сезоне не менее достойно. Как итог: лидер нашего чемпионата «Зенит» с одним очком в запасе после шести туров залёг на дно в Брюгге, «Локомотив» с тремя очками вернулся к суровым реалиям постсёминской эпохи, и только дебютанту турнира, молодому «Краснодару», удалось с третьей строчки пробиться в Лигу Европы. Эксперты NEWS.ru ответили на главные вопросы о выступлении российских команд в Лиге чемпионов.

— Нынешняя кампания российских команд в Лиге чемпионов — это провал? Выступление наших команд в Лиге чемпионов получилось неудачным, но это не в первый раз, поэтому удивляться подобному результату уже...