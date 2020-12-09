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Футбол

Скончался итальянский футболист Паоло Росси

05:17, 10 декабря 2020 24
Фото: twitter.com

Бывший нападающий сборной Италии по футболу Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. Причины смерти не уточняются.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист страдал неизлечимой болезнью.

Росси в 1982 году получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком Чемпионата мира. На том чемпионате сборная Италии  встретилась с командой Аргентины, в составе которой играл Диего Марадона, скончавшийся в ноябре 2020 года.

Паоло Росси входит в топ-100 ФИФА и список величайших футболистов XX века.

NEWS.ru писал, что заслуженный артист России Александр Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни.

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