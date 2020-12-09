Скончался итальянский футболист Паоло Росси

Бывший нападающий сборной Италии по футболу Паоло Росси умер в возрасте 64 лет. Причины смерти не уточняются.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист
Росси в 1982 году получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком Чемпионата мира. На том чемпионате сборная Италии встретилась с командой Аргентины, в составе которой играл Диего Марадона, скончавшийся в ноябре 2020 года.
Паоло Росси входит в топ-100 ФИФА и список величайших футболистов XX века.
NEWS.ru писал, что заслуженный артист России Александр Самойлов умер на 69-м году жизни после продолжительной болезни.