Скончался экс-футболист сборной СССР Пётр Слободян

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Бывший нападающий сборной СССР и киевского «Динамо» Пётр Слободян скончался на 68-м году жизни, следует из сообщения пресс-службы украинского клуба.

По словам президента «Динамо» Игоря Суркиса, Слободян был «неординарным человеком, который оставил яркий след в истории клуба». Причина смерти футболиста не называется.

Известно, что Слободян выступал за «Динамо» с 1975 по 1979 год. В составе украинской команды футболист выиграл Суперкубок УЕФА и получил статус двукратного чемпиона СССР. Кроме того, Слободян отыграл два матча в составе советской сборной.

Слободян также играл за тернопольский «Авангард», «Днепр» и московский «Локомотив». Спортивная карьера футболиста завершилась в 27 лет. Причиной такого решения стали множественные травмы.

Некоторое время Слободян являлся главным тренером киевского «Оболоня». Наставнику даже удалось вывести команду в высшую лигу чемпионата Украины.

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