Скончался экс-футболист ЦСКА и сборной СССР Юрий Саух

https://static.news.ru/photo/0ed1b184-4da5-11eb-b28f-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikipedia.org

Бывший игрок московского ЦСКА и сборной СССР Юрий Саух умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил глава комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

К сожалению, Юрий Саух ушёл из жизни. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — цитирует его РИА Новости.

Причину смерти спортсмена Мирзоян не назвал.

Спортивную карьеру Саух начал в 1963 году, играя за волгоградский «Трактор». Позднее он выступал в составах команд «Сталь» и «Баррикады» (Волгоград), СКА (Ростов-на-Дону), столичные ЦСКА и «Локомотив», а также «Динамо» (Ставрополь).

В сборной СССР Саух дебютировал в 1976 году и сыграл в её составе два товарищеских матча с командами Венгрии и Австрии. Один раз он выступал в составе олимпийской сборной СССР. Кроме того, он занимался тренерской работой.

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