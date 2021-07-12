Скончалась легендарный повар, проработавшая более 40 лет в «Спартаке»

Ушла из жизни повар московского «Спартака» Анна Чуркина, работавшая в клубе с 1962 по 2003 год. Как сообщается в пресс-службе клуба, она скончалась в понедельник, 6 декабря. При этом причины смерти не называются.

Приготовленные ей блюда, в том числе знаменитый тарасовский борщ, с теплотой вспоминают многие поколения «красно-белых». Наш клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Анны Павловны, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.

Также на сайте опубликована фотография, на которой изображена Чуркина в компании с бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым, легендарным голкипером Ринат Дасаевым, экс-наставником сборной России по футболу Георгием Ярцевым и другими.

«Спартак» является самым титулованным клубом в истории России. На счету московской команды 10 побед в чемпионате страны, три — в Кубке. В 2017 году «красно-белые» обыграли «Локомотив» и завоевали Суперкубок России.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает девятое место после 17 туров. В активе подопечных Руя Витории значится 23 очка. В последнем матче они на своём поле взяли верх над грозненским «Ахматом».

Ранее сообщалось, что хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев скончался 3 декабря в возрасте 76 лет. Причины смерти не уточняются.