Скаут «Манчестер Юнайтед» приехал на матч «Локомотив» — «Уфа»

https://static.news.ru/photo/7c4bbb9a-c44a-11ea-b5ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скаут английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда приехал на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Уфой».

О присутствии специалиста на игре сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что в английском клубе Килибарда отвечает за работу по Восточной Европе.

Ранее СМИ сообщали, что минимум у трёх игроков футбольного клуба «Уфа» подозревают коронавирус после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Перед игрой тесты всех футболистов показали отрицательные результаты, однако через три дня по меньшей мере у трёх игроков подозревают коронавирус, писал NEWS.ru.