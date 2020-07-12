Скаут «Манчестер Юнайтед» приехал на матч «Локомотив» — «Уфа»

Скаут английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда приехал на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Уфой».
О присутствии специалиста на игре
Ранее СМИ сообщали, что минимум у трёх игроков футбольного клуба «Уфа» подозревают коронавирус после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Перед игрой тесты всех футболистов показали отрицательные результаты, однако через три дня по меньшей мере у трёх игроков подозревают коронавирус, писал NEWS.ru.
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