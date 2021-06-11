Месси в тени Евро: как Кубок Америки по футболу превратился в сюр

На фоне чемпионата Европы по футболу Кубок Америки, который стартует в воскресенье, 13 июня, ушёл совсем на второй план. И очень зря. Перед началом главного южноамериканского футбольного турнира разгорелись нешуточные страсти. Копа была перенесена в другую страну, сборная Бразилии отказалась участвовать в турнире, а потом передумала. NEWS.ru выяснил, что происходит на Кубке Америки и кто будет бороться за победу в турнире.

Коронавирус? Нет, не слышали

Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Кубок Америки, как и чемпионат Европы по футболу, должен был пройти в 2020 году, но из-за всем известных обстоятельств провести состязание в срок не удалось. Однако это далеко не единственное изменение.

Изначально турнир должен был пройти в двух странах — Колумбии и Аргентине, но и этим планам не суждено было сбыться. В Колумбии сейчас проходят масштабные акции протеста против властей. В такой обстановке большой международный турнир явно не может проводиться. В Аргентине дела обстоят ещё хуже. Там с невероятной силой свирепствует коронавирус: в стране зафиксировано более 380 тысяч заразившихся на данный момент, а ежедневный прирост заболевших достигает отметки в 30 тысяч человек. Очевидно, что Кубок Америки сейчас волновал аргентинцев в меньшей степени, поэтому они вслед за Колумбией за две недели до старта турнира отказались от статуса страны-организатора.

В сложившейся непростой ситуации нужно было оперативно найти замену. Впрочем, долго думать не пришлось. Выбор сразу же пал на Бразилию. По большому счёту только эта страна, где совсем недавно проходили чемпионат мира — 2014, Олимпиада-2016 и последний Кубок Америки, могла в кратчайшие сроки подготовить всё к турниру. Огромное количество заболевших и ежедневно умирающих от коронавируса людей (Бразилия находится на втором месте по этому показателю в мире) никого не смутило. Инфраструктура есть, и нормально.

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Но и это не все изменения, которые произошли с Копой. В турнире должны были принять участие приглашённые гости — сборные Катара и Австралии. В итоге обе команды откололись из-за отборочного раунда на ЧМ-2022. Таким образом, впервые с 1991 года в турнире примут участие 10 команд вместо 12. Итоговый список участников уже поделили на две зоны — северную и южную. В первую группу вошли Бразилия, Венесуэла, Эквадор и Перу. Во вторую — Аргентина, Боливия, Чили, Уругвай и Парагвай.

Метания Бразилии

Стоит отметить, что отколоться могла ещё одна сборная. Несколько дней назад появилась информация, что Бразилия планирует отказаться от участия в Кубке Америки. Разговоры не возникли на пустом месте. Ситуация с переносом Копы в страну футбола и карнавала вызвала большой скандал. Многие бразильцы были возмущены этим решением. И игроки национальной команды в этом споре хотели сыграть на стороне здравого смысла.

Не получилось. Президент Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло, узнав о желании сборной сняться с Копы, пригрозил отстранением Тите с должности главного тренера и другими санкциями. Таким образом, здравый смысл отошёл на второй план.

Возвращение Неймара

THEN Chih Wey/Xinhua/Global Look Press

Понятное дело, что без сборной Бразилии состязание сильно потеряло бы в статусе. Девятикратные победители турнира, действующие обладатели Кубка — Копа без Бразилии совсем не Копа.

К тому же Неймар, который пропустил прошлый розыгрыш турнира из-за травмы, теперь в строю. Да ещё в каком! Футболист находится в отличной форме и имеет прекрасные шансы завоевать свой первый Кубок Америки.

Моя попытка номер пять

За Кубком Америки в Бразилию едет и другая звезда мирового футбола — Лионель Месси. Вообще Лео каждый год отправляется за Кубком, но постоянно останавливается в шаге от желаемой цели. То сам не забьёт пенальти, то промажут его одноклубники. Многие уже даже потеряли надежду на то, что Месси удастся завоевать хоть какой-нибудь титул со сборной (олимпийское золото 2008 года не в счёт).

Lui Siu Wai/XINHUA/Global Look Press

Предстоящий турнир в Бразилии — это, по сути, последняя возможность нападающего доказать обратное. Время идёт стремительно для аргентинской звезды. Как будут дальше развиваться события в его карьере, предположить не может никто, поэтому нужно цепляться за результат здесь и сейчас. К тому же после непростого сезона с «Барселоной» (команда уступила «Атлетико» титул чемпиона Испании и на ранней стадии вылетела из Лиги чемпионов) победа в Кубке Америки стала бы хорошим завершением непростого года.