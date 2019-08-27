«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с полузащитником Минори Сато. 28-летний японец будет выступать за хабаровский клуб под 14-м номером.
Как сообщает пресс-служба «армейцев», хавбек успел поиграть в Латвии, Узбекистане, Мексике и США.
Предыдущим клубом Сато была «Рига», в составе которой он провёл 10 матчей.
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Первым футболистом из Японии (на самом деле вторым, но об этом ниже) в истории Футбольной Национальной Лиги стал полузащитник Минори Сато, которого сегодня подписал «СКА-Хабаровск» и который ранее успел поиграть в Латвии, Узбекистане, Мексике и США. Кстати, футболисты из скольки стран выступали за клубы ФНЛ за всю историю лиги? Пишите варианты в комментариях! Ответ в следующем посте. P.S. Как нас правильно поправил @stepanov.i.dm, Сато второй. В сезонах 2012/13 и 2013/14 Есуке Сайто провел за «Уфу» 10 матчей в Первенстве ФНЛ и даже забил 1 гол. Но не отменять же теперь викторину!
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