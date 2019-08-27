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Португальский полузащитник «Интера» Жоао Марио перешёл в российский футбольный клуб «Локомотив».

Российский клуб взял футболиста в аренду до конца сезона с правом выкупа. Он будет выступать под номером 23, говорится в сообщении на сайте «красно-зелёных». Очень рад перейти в «Локомотив». В...