«Это большая катастрофа»: Губерниев о Fan ID для футбольных болельщиков Губерниев: ситуация с Fan ID для футбольных болельщиков зашла в тупик

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Ситуация с «паспортами болельщиков» (Fan ID) в России зашла в тупик, поскольку люди перестали ходить на футбольные матчи, заявил в интервью NEWS.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, это огромная катастрофа для отечественного спорта.

Ситуация, по-моему, зашла в тупик сейчас. На футбол действительно почти никто не ходит. Это большая катастрофа. Экономическая, прежде всего. И социальная, как мне кажется — потому что футбол — это все-таки спорт номер один. И когда такое идет, надо с этим что-то делать, — сказал Губерниев.

При этом он не смог ответить, что конкретно нужно делать для исправления ситуации. Также комментатор не нашел ответа на вопрос о том, какие плюсы и минусы существуют у нынешнего Fan ID.

Ранее футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий в беседе с NEWS.ru заявил, что низкая посещаемость на матчах Российской премьер-лиги после возобновления турнира связана как с введением «паспорта болельщика» (Fan ID), так и с плохими погодными условиями в начале марта. Он подчеркнул, что даже в Краснодаре, где удостоверение оформили 50 тысяч человек, на трибунах в игре против «Торпедо» было мало зрителей. Тренер добавил, что, по его мнению, на время «паспорта болельщиков» можно отменить, хотя закон уже принят.