Система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Центр выдачи паспортов болельщиков Fan ID

4 июня 2022 года запущен процесс выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения российских стадионов. Однако в первый же день работы система оформления Fan ID дала сбой — на «Госуслугах» отклоняются все поступающие заявления.

На проблему с оформлением Fan ID жалуются известные журналисты и болельщики. При этом все они отмечают, что ранее не имели никаких проблем с законом и административных правонарушений.

Как-то с картой болельщика утро не задалось, — написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Василий Конов в своем Telegram-канале.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Документ был подписан президентом Владимиром Путиным 30 декабря прошлого года.

Ранее журналистка и телеведущая Тина Канделаки обратилась к раскритиковавшим ее за призывы оформить паспорт болельщика (Fan ID). Ее не убедила аргументация противников введения закона.