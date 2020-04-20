NEWS.ru — о расставании «Спартака» с чемпионом мира-2014 в составе сборной Германии Андре Шюррле, переход которого в стан столичного клуба минувшим летом владелец клуба Леонид Федун считает серьёзной ошибкой менеджмента «красно-белых».

Матч «ценой» в 230 тысяч евро

Прежде всего, стоит отметить, что Федун в своих высказываниях делает акцент на финансовой стороне вопроса. И тут с одним из боссов компании «Лукойл» трудно поспорить: аренда Шюррле из дортмундской «Боруссии» в августе 2019 года обошлась «Спартаку» в 1 миллион евро плюс около трёх миллионов ушли на зарплату новобранца команды

При этом за «красно-белых» 29-летний атакующий хавбек успел провести лишь 18 матчей в различных турнирах (13 — в премьер-лиге, 1 — в Кубке России, 4 — в квалификации Лиги Европы), забив два мяча. Нетрудно подсчитать, что каждая игра Шюррле в составе московской команды «стоила» примерно 220-230 тысяч евро.

Но дело, разумеется, не только в деньгах. Новичок триумфально дебютировал в РПЛ и провёл великолепный август, забив в шести матчах оба своих упомянутых гола и отдав несколько результативных передач. Правда, это не помогло «красно-белым» преодолеть барьер отбора в групповой этап Лиги Европы, однако тогда казалось, что с таким лидером в линии атаки «Спартаку» по силам решать серьёзные задачи в чемпионате страны.

Но затем у Шюррле наступила неудачная полоса, когда травмы сменялись болезнями, и в результате он надолго выпал из состава, лишь изредка выходя на замены. Не вернулся он в строй после зимней паузы в чемпионате, что и дало повод уже в марте полагать, что это приобретение стало для «Спартака» неудачным трансферным ходом.

Но давайте не будем лукавить: а так ли уж редко менеджеры «красно-белых» допускали крупные промахи в своей работе? Неужели приглашение Шюррле стало чем-то из ряда вон выходящим для клуба, то и дело вляпывающегося в какие-нибудь истории с неоправданными тратами серьёзных сумм за игроков сомнительного качества?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не хуже Мирзова, помог раскрыться Бакаеву и Ларссону

При этом переход Шюррле, если разобраться в ситуации объективно, нельзя оценивать однобоко и только лишь в негативном свете. Во-первых, по той причине, что «Спартаку» и лично его генеральному менеджеру Томасу Цорну удалось при оформлении трансфера немецкого полузащитника избежать включения в соглашение опции обязательного выкупа игрока по истечении срока годичной аренды. Иными словами, «красно-белые» сэкономили порядка 8 миллионов евро, которые пришлось бы нынешним летом выложить за Шюррле, приобретая заведомо «просроченный товар».

Во-вторых, если сравнивать, например, игру хавбека сборной Германии и, скажем, другого прошлогоднего спартаковского новобранца Резиуана Мирзова, многие ли болельщики и специалисты рискнут отдать свои симпатии футболисту с российским паспортом? А ведь оба — конкуренты на позиции левого атакующего игрока, и Шюррле даже за короткий промежуток времени, пока он был в неплохих кондициях и с должным настроем, успел оставить о себе куда более приятное впечатление.

В-третьих, давайте не будем оценивать всё и вся исключительно в дензнаках. В том самом августе, когда Андре только перешёл в «Спартак» и по-настоящему «зажигал» в новой команде, его игра помогла раскрыться его партнёрам. В первую очередь это касается Зелимхана Бакаева, который заявил о себе как об одном из лидеров «красно-белых» именно тогда, в конце прошлого лета, и продолжил играть на стабильно высоком уровне уже после схода Шюррле с дистанции. Не исключено, что и Джордан Ларссон, который по осени «выстреливал» лишь в отдельных играх, но затем стал всё чаще демонстрировать на поле футбол весьма приличного уровня и, главное, регулярно забивать, тоже черпал вдохновение из общения с именитым и титулованным немцем.

Так что, как видим, появление Андре Шюррле в рядах «Спартака» нельзя оценивать исключительно в негативном свете. В конце концов, всем поклонникам российского футбола стоит порадоваться, что в летописи нашей премьер-лиги отметился ещё один игрок, носящий титул чемпиона мира. Да и сам Шюррле, вернувшись в родную Германию, вряд ли будет рассказывать партнёрам по команде страшилки про нашу страну и при случае отговаривать их от потенциальных контрактов с клубами РПЛ.