В центральном матче восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своём поле уступил с минимальным счётом петербургскому «Зениту». Своё мнение об этой игре высказал чемпион мира — 2014 в составе сборной Германии Андре Шюррле, буквально месяц назад пополнивший состав «красно-белых».

— Что не получилось в матче с «Зенитом»?

— Я не могу сказать, что у нас что-то не получилось. Это была прекрасная игра, и она была последней в этом насыщенном периоде, по ходу которого мы за месяц сыграли девять матчей. И мы потерпели поражение из-за каких-то небольших обстоятельств.

Сергей Лантюхов/News.ru

— Наступающий в РПЛ перерыв на матчи сборных сейчас необходим «Спартаку»?

— Безусловно, пауза в чемпионате очень нужна, чтобы восстановиться, набраться сил и затем снова продолжить борьбу в тех турнирах, в которых мы участвуем. Это был очень сложный месяц, и ребята выложились на 100%. Я очень горд своей командой, что мы смогли проделать такую работу.

— В матче с «Зенитом» вы трижды пробивали штрафные, а в целом нанесли порядка десяти ударов по воротам соперника. Таким способом стараетесь придать себе большую уверенность в собственных силах?

— Я всегда уверен в себе. Просто считаю, что нужно как можно чаще бить по воротам. Если не будет ударов, то не будет и голов. Поэтому я так часто и наносил удары. Что касается штрафных, то в первом случае, как вы видели, мяч прошёл совсем рядышком со штангой, не хватило совсем чуть-чуть, чтобы забить. В других случаях, действительно, я пробил не слишком удачно, и мяч пролетел значительно выше ворот.

— Можно ли назвать гол «Зенита» в концовке первого тайма нелогичным, потому что «Спартак» до перерыва владел преимуществом и создал больше моментов?

— Футбол никогда не бывает логичным. Такой момент случился: игрок «Зенита» хорошо пробил, хорошо попал. Мы, в свою очередь, тоже забили, но VAR этот гол отменил. Но в целом считаю, что мы лучше играли, чем «Зенит».

Сергей Лантюхов/News.ru

— После двух поражений — от «Браги» в Лиге Европы и от «Зенита» — на «Спартак» и его главного тренера Олега Кононова вновь обрушится много критики. Вы понимаете, какой футбол хочет привить наставник своим подопечным?

— Сейчас сложно что-либо говорить по этому поводу. В этот период времени, о котором я уже упомянул, тренеру было очень тяжело, потому что, во-первых, многие игроки присоединились к команде позже остальных, уже после сборов. Во-вторых, когда ты играешь девять матчей за месяц, тренировки попросту некогда проводить: вслед за играми идёт восстановление, потом — снова игра. Поэтому сейчас, когда будет пауза на матчи сборных, появится время восстановиться, отработать то, что нам нужно в тактическом плане, и я думаю, что всё у «Спартака» наладится.

— После вылета «Спартака» из Лиги Европы команде будет легче добиться успеха в чемпионате страны?

— Да, считаю, что это может нам помочь. Потому что одна игра в неделю даёт возможность более планомерно проводить тренировочный процесс, полноценно восстанавливаться после матчей, быть здоровыми и полностью уверенными в собственных силах и выступать так, как нужно.