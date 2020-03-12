https://static.news.ru/photo/6a657310-64fc-11ea-bab2-fa163e074e61_660.jpg Андре Шюррле Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник Наиль Умяров и нападающий Андре Шюррле не сыграют из-за травм в составе «Спартака» против «Оренбурга» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ситуация похожа на ту, какая была перед игрой с «Краснодаром». Умяров и Шюррле не смогут выйти против «Оренбурга». Посмотрим ещё по состоянию, потому что есть несколько футболистов, которые простудились. Остальные в строю, — сказал главный тренер клуба Доменико Тедеско.

Тренер добавил, что обоих у обоих игроков характер травмы достаточно разный.

Наиль уже тренируется индивидуально и показывает прекрасную динамику. Шюррле лечится, но определенного по срокам сказать не могу. Мы хотим довести лечение до логического завершения, — отметил наставник.

Говоря о поражении в матче с «Краснодаром» (0:1) Тедеско заявил, что «Спартак» достойно себя показал.

После игры и просмотра записи чувство укрепилось: играли здорово, смело и агрессивно, были хорошие моменты. Мы проиграли и разочарованы, но сфокусированы на следующем сопернике, потому что у нас нет времени долго расстраиваться. Продолжаем работать, — сказал он.

Матч состоится 14 март в Оренбурге. В турнирной таблице «Спартак» располагается на 10-м месте.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт тренировку в закрытом режиме из-за коронавируса, писалNEWS.ru.