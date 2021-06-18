Шведский характер, невнятная Хорватия и разборка британцев: итоги дня Евро

Восьмой игровой день Евро-2020 не порадовал болельщиков искрометными матчами с кучей голов. Швеция одержала трудовую победу, а Хорватия провели очередной блеклый матч. Британское же дерби завершилось мини-сенсацией.



Страсти по финалу

Сегодня появилась информация о том, что финал Евро может не состояться в Лондоне. В Великобритании, как и во многих странах Европы ухудшается коронавирусная ситуация, поэтому иностранные болельщики могут просто не попасть на игру. Конечно, такая ситуация не устраивает никого, кроме, наверное, сборной Англии, которая в случае попадания в финал сыграет супердомашний матч. Есть еще Шотландия и Уэльс, однако в их присутствие в главной игре турнира верится слабо.



В связи с эти, в СМИ появилась информация о возможном переносе решающего матча турнира, например, в Будапешт. Отчаянные венгры не боятся заразы и разрешают заполнять стадион на 100 процентов, так что этот вариант пока видится наиболее приемлемым. В УЕФА такой сюжет не подтвердили, но мы же знаем, как в текущей ситуации все может быстро поменяться.



«Всегда есть план действий на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что последняя неделя турнира пройдет в Лондоне», — говорится в сообщении организации.

Скандинавский характер

Матч Швеции против Словакии получился не самым зрелищным с точки зрения опасных моментов, обилия голов и ярких комбинаций, однако в бешеной самоотдаче командам было не отказать. Футболисты буквально умирали на поле. Особенно шведы, для которых победа была жизненно необходимой.



Первый тайм получился совсем скучным. Тем, кто хотел посмотреть игру в записи, можно смело советовать остановиться лишь на второй половине игры. Там и вратари блистали мастерством, и атакующие футболисты чаще решались на нестандартные действия. Особенно в этом плане выделялся форвард сборной Швеции Александер Исак. Чернокожий нападающий здорово обыгрывал (иногда сразу по несколько человек) и нанес несколько классных ударов по воротам. Где-то Исаку не хватило точности, где-то словаков выручил вратарь Мартин Дубравка.



Однако на 76-й минуте голкипер сборной Словакии все же ошибся. Дубравка опоздал с игрой на выходе и снес прокинувшего себе мяч вперед Роберта Квайсона — стопроцентный пенальти. С ударом Эмиля Форсберга с точки вратарь не справился. Мяч оказался единственным в матче, победа позволила шведам стать промежуточным лидером группы. После финального свистка команда радовалась трем очкам так, как будто выиграла Евро.

Кровавый спорт

После матча хорватов с чехами стало окончательно понятно, что финалист чемпионата мира переживает кризис. Команда очень натужно атакует, позволяет сопернику слишком много у своих ворот и в целом не выглядит европейской топ-сборной. В первом тайме чехи были откровенно сильнее: они контролировали игру создали больше моментов и заслуженно ушли на перерыв с преимуществом в счете.

Ð¡Ð±Ð¾ÑÐ½Ð°Ñ Ð§ÐµÑ Ð¸Ð¸ Ð² Ð¾Ð³Ð½Ðµ Ð¿Ð¾Ð±ÐµÐ¶Ð´Ð°ÑÑ Ð² Ð¼Ð°ÑÑÐµ Ñ ÑÐ¸Ð½Ð°Ð»Ð¸ÑÑÐ°Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¾ÑÐ»ÐµÐ´Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð§Ð



ÐÐ¾ÐºÐ° ÑÑÐµÑ Ð¿Ð¾ Ð¸Ð³ÑÐµ. Ð¨Ð¸Ðº Ð¸ ÐÐ¾ Ð½Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð»Ð¸ Ð½Ð° Ñ Ð¾ÑÐ²Ð°ÑÑÐºÐ¸Ðµ Ð²Ð¾ÑÐ¾ÑÐ°, Ð° Ð² Ð¾Ð´Ð¸Ð½ Ð¼Ð¾Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐÐ¾Ð²ÑÐµÐ½ Ð¿ÐµÑÐµÑÐµÐ» Ð¸Ð· ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»Ð° Ð² ÐÐÐ. ÐÐºÑÐ¾Ð²Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½ÑÐ¹ ÐÐ°ÑÑÐ¸Ðº ÑÐ´ÐµÐ»Ð°Ð» 1:0 Ñ ÑÐ¾ÑÐºÐ¸



ÐÐ¾ÐºÐ° ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ Ð³Ð¾Ð»Ñ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ñ Ð¿ÐµÐ½Ð°Ð»ÑÑÐ¸ pic.twitter.com/A4qHXs2mM7 — ÐÐ°ÑÑ Ð¢Ð (@MatchTV) June 18, 2021



Забили чехи с пенальти, который «привез» хорватам защитник «Зенита» Деян Ловрен. Игрок очень неаккуратно выпрыгнул в борьбе за верховой мяч и локтем зарядил в лицо форварду чехов Патрику Шику. У нападающего пошла кровь из носа, а судья указал на точку после просмотра видеоповтора. Мстить обидчикам вызвался сам Шик, который четко уложил мяч в угол, после чего побежал отмечать успех к камере. По лицу автора гола продолжала течь кровь, смотрелось очень брутально и слегка жутковато.

Во втором тайме хорваты поняли, что рискуют досрочно упаковать багаж домой, и заиграли активнее. Уже на 47-й минуте Иван Перишич классно сместился с фланга в центр и мощным ударом прошил голкипера. Остаток встречи обе команды провели очень осторожно, казалось, что и чехи, и хорваты не прочь разойтись миром. По итогу так и случилось. Чехия набрала четыре очка и практически гарантировала себе выход в плей-офф. Хорватам для сохранения шансов на 1/8 финала в последнем туре нужно обыгрывать шотландцев.





На британский флаг

Многие поклонники футбола ждали от сборной Англии уверенной победы над Шотландией в британском дерби, но соседи неожиданно устроили настоящую рубку. Звездные англичане, чей состав на этом турнире является самым дорогим по версии Transfermarkt, практически ничего не могли поделать с обороной шотландцев. Аутсайдер выдал шикарный матч, причем автобус перед англичанами не выставлялся.



Спасти англичан, игравших на родном «Уэмбли», мог пенальти на 79-й минуте, но арбитры приняли спорное решение не в пользу хозяев. Эндрю Робертсон наступил на ногу Рахиму Стерлингу, но главный судья встречи Матеу Лаос даже не стал прибегать к помощи VAR, приказав продолжать игру.



Шотландцы здорово контратаковали и имели не меньше моментов для взятия ворот, чем соперник. В итоге дело дошло до сенсационной ничьей, которая максимально обострила ситуацию в группе D. Перед последним туром все участники квартета сохраняют шансы на плей-офф, а значит рубка будет что надо.