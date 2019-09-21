Защитник московского «Торпедо» Сергей Шустиков после победы «автозаводцев» над «Томью» (2:1) в рамках 14-го тура первенства ФНЛ сказал, что команда хорошо разобрала игру томичей, а также добавил, что «черно-белые» хотят добиться успеха в предстоящей встрече в Кубке России против самарских «Крыльев Советов».

— «Торпедо» полностью владело инициативой, нанесло по воротам 18 ударов. Чего не хватило, чтобы забить больше двух мячей?

— «Томь» очень хорошая команда, которой было не так уж легко забить. Сейчас важен сам результат. Мы выиграли, набрали очередные три очка, а сколько голов нам для этого понадобилось — это не так уж и важно.

— Не показалось, что соперник вашу команду немного испугался? Они за матч всего имели момента два, может три, полностью отдав инициативу «автозаводцам».

— Не знаю. Мы подробно разбирали томичей. Не скажу, что у них в каждом матче бывает очень много опасных моментов. Их козырь — это грамотная игра в обороне, они одни из тех, кто пропустил в лиге меньше всех. Поэтому не стоило ожидать, что соперник будет часто ходить в атаку, да и мы старались сзади как можно организованнее действовать.

— Можно ли сказать, что «Торпедо» сильно подвела реализация в матче?

— Может где-то спешка сказалась, может какой-то неожиданный отскок от газона. Мне тяжело что-то сказать по этому поводу. Главное — смогли переиграть соперника.

— Кстати, о поле: показалось, что газон не довольно неудобный, часто все поскальзывались на нем. Так ли это?

— Поле сейчас не очень хорошо держалось, вырывались кусочки из газона, поэтому и в каких-то моментах случались падения. Но ничего, это наше поле, которое «Торпедо» хорошо знает и понимает, что от него ожидать.

— Но до конца года покрытие доживёт?

— Я думаю, что всё будет хорошо. У нас работают лучшие агрономы, которые сделают все, чтобы газон справился со всей нагрузкой.

— «Томь» почти сразу собралась и покинула стадион, а «Торпедо» ещё час не выходило из подтрибунного помещения. Чем занимались?

— Мы начали готовиться уже к предстоящей встрече с самарскими «Крыльями Советов» в рамках Кубка России. Провели восстановительную тренировку сразу после матча. Поэтому пришлось чуть подольше задержаться на стадионе.

— Сил на кубковую баталию хватит? «Торпедо» выкладывается по полной в каждой игре, а тут ещё и соперник будет более высокого класса.

— Надеюсь, что хватит. Уверен в этом. У нас очень хорошая команда, организованная. Плюс с «Крыльями» будет двойная мотивация, надо же попробовать свои силы с представителем РПЛ. Попробуем их обыграть и пройти дальше.

— Когда будете разбирать игру самарского коллектива и есть ли на это вообще время?

— Конечно будет. На «карантине» подробно все разберем, будем готовы к среде на все сто процентов.