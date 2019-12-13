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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц рассказал о том, на что пойдёт миллион рублей, который в качестве штрафа заплатит президент ЦСКА Евгений Гинер.

Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь, — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РФС.

Гинер был наказан за критику в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова. Помимо штрафа в миллион рублей глава ЦСКА дисквалифицирован на три месяца и ещё 12 месяцев отстранения будут условными.

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