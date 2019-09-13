https://static.news.ru/photo/fb062864-d64b-11e9-ab40-fa163e074e61_660.jpg Александр Шпрыгин Фото: Александр Шпрыгин/vk.com

Бывший президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин заявил, что считает решение ФИФА о его отстранении от футбола на два года досадным.

Он пообещал обсудить с юристами возможность обжалования ограничений.

10 000 франков на развитие футбола в случае неуспеха в апелляции, конечно, заплачу, — подчеркнул он в своём Twitter .

Перспективу обжалования в CAS обсужу с юристами. 10.000 франков на развитее футбола в случае не успеха в апелляции конечно заплачу. Будьте внимательны публикуя мысли и высказывания соц.сетях! — Александр Шпрыгин (@Shprygin) 13 сентября 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Комитет по этике ФИФА отстранил Шпрыгина от участия в деятельности, связанной с футболом, на два года. Кроме того, бывший член Исполкома Российского футбольного союза (РФС) заплатит штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Он признан виновным в нарушении статьи 22 кодекса (дискриминация и диффамация) комитета по этике ФИФА. Сообщается, что в ходе следствия рассматривались различные заявления в прессе, а также материалы, которые были опубликованы главой ВОБ в социальных сетях в 2014 и 2015 годах.