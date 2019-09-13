Как ранее писал News.ru, Комитет по этике ФИФА отстранил Шпрыгина от участия в деятельности, связанной с футболом, на два года. Кроме того, бывший член Исполкома Российского футбольного союза (РФС) заплатит штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.
Он признан виновным в нарушении статьи 22 кодекса (дискриминация и диффамация) комитета по этике ФИФА. Сообщается, что в ходе следствия рассматривались различные заявления в прессе, а также материалы, которые были опубликованы главой ВОБ в социальных сетях в 2014 и 2015 годах.