Шпрыгин: полицейские отсылают задержания болельщиков в Telegram-каналы

https://static.news.ru/photo/907019aa-fca2-11ea-86f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал, что сотрудники правоохранительных органов снимают видео «задержания» болельщиков и отправляют в различные Telegram-каналы.

Бывает, что полицейские на свои телефоны снимают дома, интерьеры, личные вещи задержанных и сами выступают негласными корреспондентами Telegram-каналов, потом сами же эти фото и видео отсылают журналистам, и каналы публикуют компрометирующие материалы. К примеру, выходишь из дома нормально с утра, тебя у подъезда задерживает спецназ, ведёт, а выглядит так, будто преступника задержали и в тюрьму уже везут. А тебя через час уже отпустят, потому что везут опросить, — сказал Шпрыгин корреспонденту NEWS.ru.

Он также отметил, что шанс добиться правосудия есть всегда, необходимо «идти правовым путём до конца». Фанаты, которых лишали права посещения матчей «надуманным» способом, достигали отмены наказания.

Полное интервью с экс-главой организации можно прочитать на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».