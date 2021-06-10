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Шотландские футболисты отказались преклонять колено на Евро-2020

10:51, 11 июня 2021
Фото: Dalibor Gluck/Global Look Press

Федерация футбола Шотландии заявила, что игроки сборной на чемпионате Европы будут стоя выражать свою поддержку в борьбе против расизма. На одно колено перед играми футболисты вставать не будут. Об этом сообщается на сайте федерации.

Команда, тренерский штаб и прочие члены сборной будут стоя противостоять расизму в преддверии матчей группы D, — говорится в пресс-релизе.

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. В Группе D со сборной Шотландии сыграют ещё команды Англии, Чехии и Хорватии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался по поводу движения Black Lives Matter.

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