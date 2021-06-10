Шотландские футболисты отказались преклонять колено на Евро-2020

Фото: Dalibor Gluck/Global Look Press

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Полузащитник сборной России по футболу Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, футболист изолирован. Есть предположение, что результаты теста были ошибочными, так как Мостовой недавно переболел коронавирусом и у него есть антитела. Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11...