Шотландские футболисты отказались преклонять колено на Евро-2020

Федерация футбола Шотландии заявила, что игроки сборной на чемпионате Европы будут стоя выражать свою поддержку в борьбе против расизма. На одно колено перед играми футболисты вставать не будут. Об этом сообщается на сайте федерации.
Команда, тренерский штаб и прочие члены сборной будут стоя противостоять расизму в преддверии матчей группы D, — говорится в пресс-релизе.
Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. В Группе D со сборной Шотландии сыграют ещё команды Англии, Чехии и Хорватии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался по поводу движения Black Lives Matter.