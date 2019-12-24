Нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом Узбекистана в 2019 году.
В голосовании принимали участие футболисты, тренеры и журналисты, сообщает пресс-служба «Ростова».
Шомуродов в 2019 году провёл 35 матчей за «Ростов», забив 12 голов и отдав 8 голевых передач. За сборную Узбекистана он забил 13 мячей в 13 матчах.
Ранее Шомуродов попал в список претендентов на звание лучшего футболиста Азии по итогам 2019 года по версии телеканала Fox Sport Asia, писал NEWS.ru.
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