https://static.news.ru/photo/58f11cc0-2563-11ea-a56d-fa163e074e61_660.jpg Элдор Шомуродов (справа) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов попал в список претендентов на звание лучшего футболиста Азии по итогам 2019 года по версии телеканала Fox Sport Asia.

Всего в список попали 24 футболиста, среди которых японский полузащитник Такуми Минамино, подписавший контракт с «Ливерпулем», и южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

В голосовании примут участие ведущие спортивные СМИ Азии, которые и определят победителя.

Шомуродов в 2019 году провёл 35 матчей за «Ростов», забив 12 голов и отдав 8 голевых передач. За сборную Узбекистана он забил 13 мячей в 13 матчах.

Ранее футболисты «Ростова» посвятили видео главному тренеру команды Валерию Карпину в честь двухлетия работы в клубе, писал NEWS.ru.