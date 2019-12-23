Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов попал в список претендентов на звание лучшего футболиста Азии по итогам 2019 года по версии телеканала Fox Sport Asia.
Всего в список попали 24 футболиста, среди которых японский полузащитник Такуми Минамино, подписавший контракт с «Ливерпулем», и южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
В голосовании примут участие ведущие спортивные СМИ Азии, которые и определят победителя.
Шомуродов в 2019 году провёл 35 матчей за «Ростов», забив 12 голов и отдав 8 голевых передач. За сборную Узбекистана он забил 13 мячей в 13 матчах.
Ранее футболисты «Ростова» посвятили видео главному тренеру команды Валерию Карпину в честь двухлетия работы в клубе, писал NEWS.ru.
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