«Ростов» на выезде смог переиграть «Локомотив» в матче восьмого тура премьер-лиги. Дублем в составе гостей отметился форвард Эльдор Шомуродов.

News.ru представляет лучшие кадры матча «Локомотив» — «Ростов».

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

Сергей Булкин/News.ru

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