ЦСКА в домашнем матче обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 3:0. Счёт на 43-й минуте открыл Марио Фернандес. Во втором тайме на 66-й минуте Фёдор Чалов увеличил преимущество «армейцев» и на 73-й минуте окончательный итог матча установил Никола Влашич. Лучшие моменты игры — в фотогалерее News.ru.