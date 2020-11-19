Шнуров посвятил нецензурное стихотворение разгрому сборной РФ по футболу

https://static.news.ru/photo/6e9d40fe-2a61-11eb-a262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Рыбин/rfs.ru

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в социальной сети новое стихотворение, посвящённое разгрому российской сборной по футболу в Сербии.

Музыкант отреагировал на поражение команды стихотворением с нецензурной и оскорбительной лексикой, снова вспомнив скандал с интимным видео Артёма Дзюбы.

Наш футбол стал сексуальным спортом! // Это, несомненно, хорошо. // Мой прогноз, чтоб написать короче, // Точен. И уже не пронесёт. // Если Дзюба невзначай *******, // Значит, сборная немножко *******, — написал Шнуров.

Вечером 18 ноября национальная команда разгромно уступила в гостях сборной Сербии 0:5 в решающем матче Лиги наций. Таким образом, сборная России не только не смогла пробиться в элитный дивизион турнира, но и опустилась в третью корзину отбора к чемпионату мира — 2022, что означает, что в группе окажется две топ-команды.

Ранее Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе после того, как в Сети появилось интимное видео со спортсменом, писал NEWS.ru.