Шнуров посвятил нецензурное стихотворение разгрому сборной РФ по футболу

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в социальной сети новое стихотворение, посвящённое разгрому российской сборной по футболу в Сербии.
Музыкант отреагировал на поражение команды стихотворением с нецензурной и оскорбительной лексикой, снова вспомнив скандал с интимным видео Артёма Дзюбы.
Наш футбол стал сексуальным спортом! // Это, несомненно, хорошо. // Мой прогноз, чтоб написать короче, // Точен. И уже не пронесёт. // Если Дзюба невзначай *******, // Значит, сборная немножко *******, — написал Шнуров.
Вечером 18 ноября национальная команда разгромно уступила в гостях сборной Сербии 0:5 в решающем матче Лиги наций. Таким образом, сборная России не только не смогла пробиться в элитный дивизион турнира, но и опустилась в третью корзину отбора к чемпионату мира — 2022, что означает, что в группе окажется две топ-команды.
Ранее Сергей Шнуров посвятил нецензурное стихотворение нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе после того, как в Сети появилось интимное видео со спортсменом, писал NEWS.ru.