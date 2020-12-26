Широков сравнил тренера «Спартака» Тедеско со свиньёй на верёвке

https://static.news.ru/photo/664f0c6c-4793-11eb-9d68-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-футболист «Зенита» и сборной России по футболу Роман Широков считает, что тренер «Спартака» становится похожим на животное, когда перемещается по технической зоне во время матчей. Спортсмен сравнил наставника «красно-белых» со свиньёй на верёвке.

То, как он себя ведёт, это его проблемы. Хотя, в принципе, в другой стране нужно себя более позитивно вести. Не бегать, как свинья на верёвке, по этой зоне. Кричать всё время, быть недовольным, — рассказал Широков в интервью «РБ-Спорт».

Журналист удивился такому сравнению и спросил, откуда Широков взял такое выражение.

Из жизни. Школа жизни, — ответил экс-футболист.

По его словам, «Спартак» должен играть в комбинационный футбол, основанный на атлетизме и скорости, нужно играть в пас, а «не стоять всей командой в обороне», рассчитывая на контратаки. Тот футбол, который ставит Тедеско, не является стилем «красно-белых», убеждён спортсмен. Он подчеркнул, что ему не нравится наставник «Спартака».

Как писал NEWS.ru, ранее Широков получил 100 часов обязательных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова во время матча непрофессиональных команд. Спортсмен накинулся на судью после получения красной карточки за оскорбления.