Широков: пусть «Сочи» получит приз Fair play из рук Прядкина

https://static.news.ru/photo/ebd76c22-b23c-11ea-80dc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Ростовом».

Про позицию «Сочи» я вообще молчу, пусть получит приз Fair play из рук Прядкина — будет фантастически, — цитирует Широкова «Чемпионат».

При этом бывший футболист отметил, что «Ростов» тоже не прав, так как нужно было более жёстко соблюдать карантин. Широков считает, что матч нужно было перенести.

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва, так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Клуб за два дня до матча с «Сочи» ушёл на двухнедельный карантин. В связи с этим, было принято решение, что на игру выйдут игроки молодёжного состава, а также футболисты академии клуба 2001–2004 годов рождения.