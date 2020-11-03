Широков определил для себя справедливое наказание за избиение судьи

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Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков назвал справедливое для себя наказание за избиение арбитра.

По его словам, он пытался поговорить с арбитром после инцидента, звонил ему четыре раза, однако тот не брал трубку.

Справедливое наказание? Штраф, безусловно, — отметил Широков в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.

Инцидент произошёл 10 августа. Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку в матче любительской команды «Матч ТВ».

Ранее NEWS.ru писал, что матч молодёжного чемпионата России по футболу между «Ахматом» (Грозный) и «Спартаком» (Москва) закончился нападением на арбитра.

После финального свистка на рефери Богдана Головко набросился представитель «Ахмата» и нанёс судье несколько ударов.