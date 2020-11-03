Широков определил для себя справедливое наказание за избиение судьи

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков назвал справедливое для себя наказание за избиение арбитра.
По его словам, он пытался поговорить с арбитром после инцидента, звонил ему четыре раза, однако тот не брал трубку.
Справедливое наказание? Штраф, безусловно, — отметил Широков в интервью на YouTube-канале журналиста Василия Конова.
Инцидент произошёл 10 августа. Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку в матче любительской команды «Матч ТВ».
Ранее NEWS.ru писал, что матч молодёжного чемпионата России по футболу между «Ахматом» (Грозный) и «Спартаком» (Москва) закончился нападением на арбитра.
После финального свистка на рефери Богдана Головко набросился представитель «Ахмата» и нанёс судье несколько ударов.