Широков оценил требование арбитра Данченкова о денежной компенсации

https://static.news.ru/photo/1ca00440-414e-11eb-9feb-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал итоги судебного заседания по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.

По его словам, денежная компенсация в размере 500 тысяч рублей — это несоизмеримая сумма. В ближайшее время суд должен определить, сколько и кому положено. При этом Широков не смог назвать точную цифру, которая бы его устроила.

На вопрос о том, почему он отказался давать показания, Широков ответил, что попросту попросил огласить все заявленные ранее данные. Футболист также заверил, что сложившаяся ситуация с судебным разбирательством ничуть на него не давит, передаёт Sport24.

Инцидент произошёл в августе 2020 года во время любительского футбольного матча. Широков напал на арбитра Никиту Данченкова после того, как тот показал ему красную карточку. Футболист ударил его сначала в лицо, а когда тот упал — ногой. В итоге пострадавшему было наложено несколько швов. Позднее Широков в соцсетях принёс арбитру извинения.

Ранее NEWS.ru писал, что Роман Широков в ходе судебного заседания признал вину в избиении арбитра Никиты Данченкова.