Фото: fcshinnik/facebook.com

Фанаты московского футбольного клуба «Динамо» опубликовали фотографии баннера, который был изъят полицией перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги против столичного «Спартака».

За основу перформанса была взята известная картина Василия Верещагина «Апофеоз войны». Отмечается, что баннер был согласован с клубом ещё до нового года, но перед началом матча сотрудники правоохранительных органов запретили...