Ярославский футбольный клуб «Шинник» должен компенсировать расходы екатеринбургскому «Уралу» и Российскому футбольному союзу (РФС).
Часть расходов по организации матча, согласно регламенту Кубка России, ФК «Шинник» компенсирует ФК «Урал» и РФС, — говорится в заявлении пресс-службы РФС.
РФС объявил ранее, что матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за плохого газона. Новая дата проведения матча будет определена позднее, писал NEWS.ru.
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